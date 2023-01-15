Куриный праздник 15 января: почему так называется и что нельзя делать в этот день

Есть мясо птицы в этот день строжайше запрещено

В это воскресенье, 15 января, согласно церковному календарю, православная церковь вспоминает святого Сильвестра — покровителя домашней птицы. Поэтому в народе праздник получил название Куриный день.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях 15 января, а также, что категорически запрещено делать в Куриный праздник.

Куриный день 15 января: главные традиции

На Руси в этот день было принято чистить курятники и чинить насесты, чтобы не навлечь на домашнюю птицу болезни. Оберегали кур от злых сил, болотных кикимор, которые могли давить птицу, вешая в курятнике черный камень с дыркой. Назывался он "куриный бог".

Куриный бог – камень с дырочкой

Что нельзя делать в Куриный праздник 15 января

15 января наши предки старались придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь на себя и родных неприятности. Нельзя было:

Ссориться с семьей.

Пить алкоголь.

Готовить блюда из мяса птицы.

Выносить мусор утром.

Работать по дому.

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