Куриный праздник 15 января: почему так называется и что нельзя делать в этот день
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Есть мясо птицы в этот день строжайше запрещено
В это воскресенье, 15 января, согласно церковному календарю, православная церковь вспоминает святого Сильвестра — покровителя домашней птицы. Поэтому в народе праздник получил название Куриный день.
"Телеграф" рассказывает о главных традициях 15 января, а также, что категорически запрещено делать в Куриный праздник.
Куриный день 15 января: главные традиции
На Руси в этот день было принято чистить курятники и чинить насесты, чтобы не навлечь на домашнюю птицу болезни. Оберегали кур от злых сил, болотных кикимор, которые могли давить птицу, вешая в курятнике черный камень с дыркой. Назывался он "куриный бог".
Что нельзя делать в Куриный праздник 15 января
15 января наши предки старались придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь на себя и родных неприятности. Нельзя было:
- Ссориться с семьей.
- Пить алкоголь.
- Готовить блюда из мяса птицы.
- Выносить мусор утром.
- Работать по дому.
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