Куряче свято 15 січня: чому так називається і що не можна робити цього дня

Їсти м’ясо птиці у цей день суворо заборонено

Цієї неділі, 15 січня, згідно з церковним календарем, православна церква згадує святого Сильвестра — покровителя свійської птиці. Тому в народі свято отримало назву Курячий день.

"Телеграф" розповідає про головні традиції 15 січня, а також, що категорично заборонено робити у Куряче свято.

Курячий день 15 січня: головні традиції

На Русі в цей день було заведено чистити курники і лагодити сідала, щоб не накликати на домашню птицю хвороби. Оберігали курей від злих сил, болотяних кікімор, які могли давити птаха, вішаючи в курнику чорний камінь із діркою. Називався він "курячий бог".

Курячий бог – камінь із дірочкою

Що не можна робити у Куряче свято 15 січня

15 січня наші предки намагалися дотримуватись певних заборон, щоб не накликати на себе та рідних неприємності. Не можна було:

Сваритися із сім’єю.

Пити алкоголь.

Готувати страви із м’яса птиці.

Виносити сміття вранці.

Працювати по дому.

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