Куряче свято 15 січня: чому так називається і що не можна робити цього дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Їсти м’ясо птиці у цей день суворо заборонено
Цієї неділі, 15 січня, згідно з церковним календарем, православна церква згадує святого Сильвестра — покровителя свійської птиці. Тому в народі свято отримало назву Курячий день.
"Телеграф" розповідає про головні традиції 15 січня, а також, що категорично заборонено робити у Куряче свято.
Курячий день 15 січня: головні традиції
На Русі в цей день було заведено чистити курники і лагодити сідала, щоб не накликати на домашню птицю хвороби. Оберігали курей від злих сил, болотяних кікімор, які могли давити птаха, вішаючи в курнику чорний камінь із діркою. Називався він "курячий бог".
Що не можна робити у Куряче свято 15 січня
15 січня наші предки намагалися дотримуватись певних заборон, щоб не накликати на себе та рідних неприємності. Не можна було:
- Сваритися із сім’єю.
- Пити алкоголь.
- Готувати страви із м’яса птиці.
- Виносити сміття вранці.
- Працювати по дому.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят.