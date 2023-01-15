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Куряче свято 15 січня: чому так називається і що не можна робити цього дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Святого Сильвестра називали захисником свійської птиці
Святого Сильвестра називали захисником свійської птиці. Фото Pixabay

Їсти м’ясо птиці у цей день суворо заборонено

Цієї неділі, 15 січня, згідно з церковним календарем, православна церква згадує святого Сильвестра — покровителя свійської птиці. Тому в народі свято отримало назву Курячий день.

"Телеграф" розповідає про головні традиції 15 січня, а також, що категорично заборонено робити у Куряче свято.

Курячий день 15 січня: головні традиції

На Русі в цей день було заведено чистити курники і лагодити сідала, щоб не накликати на домашню птицю хвороби. Оберігали курей від злих сил, болотяних кікімор, які могли давити птаха, вішаючи в курнику чорний камінь із діркою. Називався він "курячий бог".

Курячий бог – камінь із дірочкою
Курячий бог – камінь із дірочкою

Що не можна робити у Куряче свято 15 січня

15 січня наші предки намагалися дотримуватись певних заборон, щоб не накликати на себе та рідних неприємності. Не можна було:

  • Сваритися із сім’єю.
  • Пити алкоголь.
  • Готувати страви із м’яса птиці.
  • Виносити сміття вранці.
  • Працювати по дому.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят.

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#Свята #Заборони #Курячий свято