Facebook и Instagram разрешат женщинам обнажать грудь: что произошло

В компании задумались о правах пользователей с нетрадиционной гендерной идентичностью

Наблюдательный совет компании Meta призвал свои соцсети Facebook и Instagram пересмотреть запрет на демонстрацию обнаженной груди.

Как сообщает The Guardian, наблюдательный совет рекомендовал изменить эти правила "чтобы они регулировали четкие критерии, соответствующие международным стандартам в области прав человека".

Соответствующее решение было принято после того, как алгоритмы Facebook заблокировали два поста американской трансгендерной и небинарной пары, которая позировала топлесс, рекламируя транс-медицину и собирая деньги на важную операцию.

Позже жалобы пары посты были разблокированы.

После этого совет обнаружил, что политика компании базируется на "бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом", а это делает неясными правила о демонстрации груди в отношении интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователей.

Совет рекомендовал Meta "определить четкие, объективные, соблюдающие права критерии" в контексте изображении наготы, "чтобы со всеми людьми обращались в соответствии с международными стандартами в области прав человека".

Как сообщалось ранее, Facebook старается активно бороться с эротичным и порнографичным контентом, в частности в конце 2021 года даже была запущена платформа, которая позволяла пользователям отслеживать и удалять свои обнаженные фото из соцсети.