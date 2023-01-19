Facebook та Instagram дозволять жінкам оголювати груди: що сталося

У компанії задумалися про права користувачів із нетрадиційною гендерною ідентичністю

Наглядова рада компанії Meta закликала свої соцмережі Facebook та Instagram переглянути заборону на демонстрацію оголених грудей.

Як повідомляє The Guardian, наглядова рада рекомендувала змінити ці правила "щоб вони регулювали чіткі критерії, що відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини".

Відповідне рішення було ухвалено після того, як алгоритми Facebook заблокували дві посади американської трансгендерної та небінарної пари, яка позувала топлес, рекламуючи трансмедицину та збираючи гроші на важливу операцію.

Пізніше скарги пари посад були розблоковані.

Після цього рада виявив, що політика компанії базується на "бінарному погляді на стать і відмінності між чоловічим і жіночим тілом", а це робить неясними правила про демонстрацію грудей щодо інтерсексуальних, небінарних та трансгендерних користувачів.

Рада рекомендувала Meta "визначити чіткі, об’єктивні, які дотримуються права критерії" у контексті зображення наготи, "щоб з усіма людьми поводилися відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини".

Як повідомлялося раніше, Facebook намагається активно боротися з еротичним та порнографічним контентом, зокрема наприкінці 2021 року навіть було запущено платформу, яка дозволяла користувачам відстежувати та видаляти свої оголені фото із соцмережі.