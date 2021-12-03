Цукерберг хоче нюдсів: ініціатива Meta щодо боротьби з "полуничкою" насмішила мережу

Цукерберг стверджує, що відверті знімки не будуть доступні іншим користувачам

У компанії Meta, якій належать дві найбільші соціальні мережі Facebook та Instagram, запустили новий сервіс StopNCII.org. Ця платформа передбачає можливість видалити пікантні фото користувача, будь-коли завантажені до соцмереж.

Інформацію повідомили у прес-службі компанії 2 грудня.

Наголошується, що такий сайт розробили спільно з британськими фахівцями, які працюють на особливій гарячій лінії. До такого кол-центру можуть звернутися люди, чиї "нюдси" з різних причин опинилися у загальному доступі. Найчастіше це жертви "порно-помсти" — бо публікація знімків є справою їхніх колишніх хлопців/дівчат.

Спеціальна платформа дістала назву StopNCII.org. У Марка Цукерберга вже зазначили, що їхні соцмережі давно борються із поширенням порноконтенту, а подібний ресурс допоможе швидше прибрати інтимні знімки із загального доступу.

Фахівці наголошують: під час завантаження фотографій вони не будуть доступні іншим людям, а перетворяться на спеціальний цифровий код. Із його допомогою алгоритми мережі будуть відшукувати "двійників" по соцмережах, щоб після видалення.

Незважаючи на те, що ідея виглядає доволі правильною, її вже розкритикувало чимало користувачів інтернету. Насамперед, люди не вірять у безпеку сховищ даних компанії Meta, адже особиста інформація користувачів Facebook неодноразово опинялася в руках хакерів.

"Спочатку зібрали всі фейси користувачів. Тепер і інтимні місця. Хитрі, однак, хлопці. І, як завжди, з виключно добрими намірами", — зазначив користувач під ніком Alex.

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