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Facebook офіційно змінив назву на Meta

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Facebook змінить назву Новина оновлена 28 жовтня 2021, 21:51
Facebook змінить назву

Про ребрендинг компанії заявив її засновник Марк Цукерберг

Марк Цукерберг офіційно оголосив про зміну назви Facebook — тепер компанія буде називатися Meta. А зробили це для того, щоб не асоціюватися лише як соцмережа.

Про це у четвер, 28 жовтня, повідомило видання TheVerge.

Зазначається, що у планах Цукерберга створення глобального проекту, а ребрендинг компанії необхідний для того, щоб зміцнити гіганта соціальних мереж як метавсесвіт, який його засновник бачить як майбутнє Інтернету.

За словами Марка Цукерберга, він думав про такий ребрендинг з того часу, як став власником Instagram і WhatsApp в 2012 і 2014 роках. А на початку цього року він зрозумів, що настав час вносити зміни і протягом шести місяців таємно готував проект зі зміни назви.

"Я думаю, що було багато плутанини та незручностей через те, що бренд компанії став також брендом одного із додатків для соціальних мереж. Вважаю, що людям корисно мати стосунки з компанією, які відрізняються від відносин з яким-небудь конкретним продуктом, які можуть витіснити все це", — розповів засновник Facebook виданню.

Варто зазначити, що змінюється назва саме корпорації Facebook, до якої належить WhatsApp, Instagram, Oculus та інші сервіси. При цьому назва соцмережі Facebook та додатків для її використання — залишаться незмінними.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 4 жовтня розпочався один з найбільших збоїв у "всесвітній павутині". "Обвал" почався з найпопулярніших соціальних мереж Facebook і Instagram. Масштабний збій привів до серйозних втрат для всього IT-сектора і конкретних інтернет-гігантів зокрема. Так, за даними біржі Nasdaq, акції багатьох технологічних компаній сильно втратили у вартості. А власник Facebook Марк Цукерберг втратив через це колапсу вже $ 6,6 млрд.

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#Facebook #Соц мережі
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