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Facebook змінить назву

Автор
Галина Михайлова
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"Синя соцмережа" стала головним дітищем компанії.
"Синя соцмережа" стала головним дітищем компанії.

Компанія Facebook. Inc більше не хоче, щоб її асоціювали виключно з соцмережею.

Марк Цукерберг планує оголосити про зміну назви 28 жовтня на конференції Connect, де представлять також нові розробки в VR і AR-сферах.

Про це повідомляє TheVerge.

Їх джерело пов’язує це з планами компанії по створенню метвсесвіту. У Facebook реалізується безліч проєктів пов’язаних з віртуальною (VR) і доповненою (AR) реальністю. Ймовірно, ребрендинг стане основою для того, щоб назва залишилася виключно в рамках соціальної мережі, тоді як корпорація отримає нове ім’я бренду під яким зберуться такі компанії як Instagram, WhatsApp, Oculus. Нове ім’я поки не розголошується і тримається в строгому секреті.

Корпорація напередодні заявила про плановане розширення штату Facebook Reality Labs, які займаються створенням віртуального світу — свого роду всесвіту в паралельному нам просторі. Серед напрацювань відділу — VR-шолом Oculus, окуляри доповненої реальності та ігри для віртуального життя.

Раніше "Телеграф" писав, що відразу у трьох продуктів корпорації — соцмереж і месенджера — відбулися масштабні збої.

Теги:
#Facebook #Назва #Віртуальна реальність
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