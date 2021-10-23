Українець хакнул Facebook і вкрав дані мільйонів користувачів: компанія подає в суд

Особиста інформація багатьох людей, включаючи телефонні номери, була продана на спеціальному сайті

Український комп’ютерний геній зміг зламати систему захисту соціальної мережі Facebook і дістати доступ до майже 180 мільйонів акаунтів.

Як повідомляє ресурс Insider, керівництво компанії, яка незабаром хоче змінити назву, вже подало на українця в суд.

Ім’я хакера встановлене і навіть опубліковане на широкий загал. Ним виявився Олександр Солонченко, який попередньо названий жителем Кіровограда.

Олександр Солонченко

Збиранням особистих даних Facebook-користувачів чоловік начебто займався в 2018-2019 роках. За цей час, із допомогою спаму через месенджер, йому вдалося зламати більш 178 млн сторінок. Персональна інформація юзерів, включаючи телефонні номери, опинилися в руках Солонченка.

Через деякий час, уже навесні 2021 року всі ці дані були виставлені на продаж на одному зі спеціальних сайтів. Таким чином Facebook і дізналася про їхню крадіжку.

Тепер в компанії хочуть, щоб суд офіційно оголосив для Солонченка заборону на реєстрацію в соцмережі, а також зобов’язав його виплатити великий штраф за скоєний злочин.

Частина судового позову Facebook

Точна сума стягнення невідома, проте представники Facebook стверджують, що хакер завдав шкоди, котра перевищує суму 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через нещодавній масштабного збою соцмережі фінансовий стан Марка Цукерберга зазнав колосальних втрат.