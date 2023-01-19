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Таропрогноз на 20 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день года. Фото telegraf.com.ua

Конец рабочей недели будет тяжелым

Пятница, 20 января, многим может принести трудности, испытания и риск финансовых потерь.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний рабочий день недели. Чтобы узнать, к чему стоит быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Девятка пентаклей, перевернутая Десятка жезлов, перевернутая Четверка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Перевернутая Десятка жезлов

Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде ее смысл меняется на противоположный. Карта предупреждает, что в пятницу Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.

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