Таропрогноз на 20 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Конец рабочей недели будет тяжелым

Пятница, 20 января, многим может принести трудности, испытания и риск финансовых потерь.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний рабочий день недели. Чтобы узнать, к чему стоит быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Девятка пентаклей, перевернутая Десятка жезлов, перевернутая Четверка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Перевернутая Десятка жезлов

Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде ее смысл меняется на противоположный. Карта предупреждает, что в пятницу Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.