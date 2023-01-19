Таропрогноз на 20 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Кінець робочого тижня буде важким

П’ятниця, 20 січня, багатьом може принести труднощі, випробування та ризик фінансових втрат.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на останній робочий день тижня. Щоб дізнатися, до чого варто бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Дев’ятка пентаклів, перевернута Десятка жезлів, перевернута Четвірка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Перевернута Десятка жезлів

Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді її зміст змінюється на протилежний. Картка попереджає, що у п’ятницю Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, тож будьте обережні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року за картами Таро.