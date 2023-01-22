У кого День ангела 22 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 22 января, в Украине отмечают День Соборности. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители одного женского и четырех мужских имен.

Женские именины 22 января

Антонина, — есть разные версии происхождения имени: на латинском оно значит "из рода Антониев", а с древнегреческого может переводиться как "состязаться" или "цветок".

Мужские именины 22 января

Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память". Изначально оно звучало как "Зехариах", после трансформировалось в "Захарий", и сегодня уже распространено как "Захар".

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой". Получило широкое распространение в христианских народах благодаря апостолу Павлу.

Петр, — еще одно невероятно популярное среди христиан имен, которое с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей".

Как известно, в определенные дни года церковь почитает память мучеников и святых, — в эти же дни отмечают Дни ангела люди, которые носят схожие имена и родились незадолго до этого. Принято считать, что святые являются покровителями своих тезок, в течение их жизни наблюдают за ними и оберегают от несчастий.

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