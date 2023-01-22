У кого День ангела 22 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії одного жіночого та чотирьох чоловічих імен.

Жіночі іменини 22 січня

Антоніна, — є різні версії походження імені: латинською воно означає "з роду Антонієв", а з давньогрецької може перекладатися як "з’єднатися" або "квітка".

Чоловічі іменини 22 січня

Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять". Спочатку воно звучало як "Зехарія", після трансформувалося в "Захар", і сьогодні вже поширене як "Захар".

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий". Набула широкого поширення в християнських народах завдяки апостолу Павлу.

Петро — ще одне неймовірно популярне серед християн імен, яке з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Філіп (Пилип), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней".

Як відомо, у певні дні року церква шанує пам’ять мучеників і святих, — у ці дні відзначають Дні ангела люди, які носять схожі імена і народилися незадовго до цього. Вважають, що святі є покровителями своїх тезок, протягом їхнього життя спостерігають за ними і оберігають від нещасть.

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