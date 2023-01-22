Именины Андрея в 2023 году: все дни, когда Андрейка празднует День ангела

У большинства есть хоть один знакомый Андрюша

Имя Андрей на сегодняшний день одно из популярнейших в Украине, и сложно найти человека, который бы не знал хотя бы одного Андрея. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все именины Андрея в году.

Значение имени Андрей

Имя из Давней Греции. Считается, что оно произошло от "andrèia", что переводится как "важный", "смелый", "мужественный".

На сегодня разные его формы распространены в десятках стран по всему миру. В Украине имя Андрей входит в десятку популярных мужских имен.

Встречаются также такие формы имени как Эндрю, Андреас, Андрэ, Ондрей, Ондриян, Эндрас и другие. В народе также используют формы Андря, Андрейка, Андрюша, Андрюха.

Интересный факт об имени Андрей: его запрещено давать детям в Исландии, поскольку написание не соответствует правилам языка. Однако разрешены пять альтернативных форм: Андри, Андреан, Андэ, Андреас и Андрес.

Среди знаменитых носителей этого имени в Украине стоит вспомнить таких личностей как певец Андрей Данилко (сценическое имя Верка Сердючка), Андрей Кузьменко (более известный как Кузьма Скрябин), писатель Андрей Малышко, заслуженный артист Украины Андрей Князь.

Когда День ангела Андрея?

Андрей отмечает именины десятки раз в году по церковному православному календарю. Перечислим самые главные Дни ангела Андрея:

6 июля, 17 июля, 23 октября, — великий князь Андрей Боголюбский;

13 июля, 13 декабря , — брат апостола Петра Андрей Первозванный;

, — брат апостола Петра Андрей Первозванный; 17, 19 июля, — иконописец, преподобный Андрей Рублев.

Теперь перечислим все Дни ангела Андрея по месяцам, включая менее важные:

27 января;

17, 21 февраля;

7 марта;

28 апреля;

31 мая;

3, 5, 11, 23, 25, 26 июня;

3, 13, 17, 19, 22, 25 июля;

5, 17 августа;

1, 16, 19, 20, 23, 28 сентября;

4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября;

9, 11 ноября;

8, 10, 11, 13, 15, 16 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить близкому человеку телефон.