Андрюша, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Андрея

Не забудьте поздравить Андрюшу с именинами

Имя Андрей — очень распространенное в Украине, при этом еще и очень древнее и красивое. Ранее мы рассказали, что оно значит и когда все Дни ангела Андрея в течение года. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку поздравлений для Андрюши на именины.

Короткие поздравления с Днем ангела Андрея

С днем именин, Андрюша! Пусть ангел оберегает тебя от неприятных событий и злых людей, и жизнь преподносит каждый день только позитивные эмоции и хорошие сюрпризы.

Андрей, с Днем ангела! Желаю как можно больше добра, улыбок, позитива и радости, — в этот день и все прочие.

В день именин желаю мирного неба, верных товарищей, крепкого здоровья и молодости души, — остальное приложится. С Днем ангела Андрея!

Поздравляю с твоим днём, Андрй! Пусть с тобой пребудут вдохновении и бодрость духа, а все вершины на жизненном пути оказываются преодолимы.

Поздравляю с именинами Андрея, от всего сердца желаю сил, упорства, мудрости и воли к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви!

Открытки для поздравления на День ангела Андрея

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему одиноким мужчинам нельзя спать на двух подушках по народным приметам.