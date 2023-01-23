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Андрійко, з іменинами! Красиві листівки та привітання на День ангела Андрія

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Андрія на будь-який смак Новина оновлена 23 січня 2023, 16:19
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Андрія на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Андрія з іменинами

Ім’я Андрій — дуже поширене в Україні, при цьому ще й дуже давнє та красиве. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Андрія протягом року. Тепер "Телеграф" приготував добірку привітань для Андрійка на іменини.

Короткі привітання з Днем ангела Андрія

  • З днем іменин, Андрійку! Нехай ангел оберігає тебе від неприємних подій та злих людей, і життя підносить щодня лише позитивні емоції та гарні сюрпризи.
  • Андрію, з Днем ангела! Бажаю якнайбільше добра, усмішок, позитиву та радості, — у цей день та всі інші.
  • У день іменин бажаю мирного неба, вірних товаришів, міцного здоров’я та молодості душі. Із Днем ангела Андрія!
  • Вітаю з твоїм днем, Андрію! Нехай з тобою буде натхнення і бадьорість духу, а всі вершини на життєвому шляху виявляються переборними.
  • Вітаю з іменинами Андрія, від щирого серця бажаю сил, завзятості, мудрості та волі до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові!

Листівки для привітання на День янгола Андрія

Вітання з Днем ангела Андрія українською
З Днем ангела Андрія листівки українською
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Андрій з іменинами — картинки з Днем ангела Андрія українською
Листівка з Днем ангела Андрія українською
Іменини Андрія — Привітання Андрію з Днем ангела українською
День ангела Андрія картинки українською
Душевне привітання з Днем ангела Андрія українською
Прикольні вітання з Днем ангела Андрія українською
Вітання з Днем ангела Андрія у прозі українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому одиноким чоловікам не можна спати на двох подушках за народними прикметами.

Теги:
#Поздоровлення #Андрій #День ангела #Іменини