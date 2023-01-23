Андрійко, з іменинами! Красиві листівки та привітання на День ангела Андрія
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Не забудьте привітати Андрія з іменинами
Ім’я Андрій — дуже поширене в Україні, при цьому ще й дуже давнє та красиве. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Андрія протягом року. Тепер "Телеграф" приготував добірку привітань для Андрійка на іменини.
Короткі привітання з Днем ангела Андрія
- З днем іменин, Андрійку! Нехай ангел оберігає тебе від неприємних подій та злих людей, і життя підносить щодня лише позитивні емоції та гарні сюрпризи.
- Андрію, з Днем ангела! Бажаю якнайбільше добра, усмішок, позитиву та радості, — у цей день та всі інші.
- У день іменин бажаю мирного неба, вірних товаришів, міцного здоров’я та молодості душі. Із Днем ангела Андрія!
- Вітаю з твоїм днем, Андрію! Нехай з тобою буде натхнення і бадьорість духу, а всі вершини на життєвому шляху виявляються переборними.
- Вітаю з іменинами Андрія, від щирого серця бажаю сил, завзятості, мудрості та волі до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові!
Листівки для привітання на День янгола Андрія
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому одиноким чоловікам не можна спати на двох подушках за народними прикметами.