Таропрогноз на 24 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Некоторым стоит поберечь финансы во вторник

Вторник, 24 января, для большинства обещает стать отличным днем, однако у некоторых могут случиться неудачи финансового плана.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка пентаклей, Королева мечей, Королева кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что во вторник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Во ближайшее время положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше. Однако в личной жизни подвижек ждать не стоит.

Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты на 24 января, — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Напомним, ранее "Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков Зодиака, чего ждать на неделе с 23 по 29 января 2023 года.