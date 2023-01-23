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Таропрогноз на 24 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать четвертый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать четвертый день года. Фото telegraf.com.ua

Некоторым стоит поберечь финансы во вторник

Вторник, 24 января, для большинства обещает стать отличным днем, однако у некоторых могут случиться неудачи финансового плана.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка пентаклей, Королева мечей, Королева кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что во вторник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Во ближайшее время положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше. Однако в личной жизни подвижек ждать не стоит.

Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты на 24 января, — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Напомним, ранее "Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков Зодиака, чего ждать на неделе с 23 по 29 января 2023 года.

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