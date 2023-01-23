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Таропрогноз на 24 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять четвертий день року
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять четвертий день року. Фото telegraf.com.ua

Декому варто поберегти фінанси у вівторок

Вівторок, 24 січня, для більшості обіцяє стати чудовим днем, проте в деяких можуть статися невдачі фінансового плану.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на другий день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка пентаклів, Королева мечів, Королева кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що у вівторок Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчим часом покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще. Проте в особистому житті на якісь зміни чекати не варто.

Королева кубків

Це чуттєва, ранима і емоційна королева, яка цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від картки на 24 січня — присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви і позаймайтеся творчістю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків Зодіаку, чого чекатиме на тижні з 23 по 29 січня 2023 року.

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