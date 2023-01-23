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Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Терезів чекає переродження, а Овнів — нові враження

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 23 по 29 січня Новина оновлена 23 січня 2023, 07:57
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 23 по 29 січня. Фото telegraf.com.ua

Кінець січня обіцяє бути не найлегшим

Кінець січня деяким принесе смуток, іншим дасть хороший шанс змінити життя на краще.

У всякому разі, саме так стверджують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 23 по 29 січня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Телець — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків мають сорочку. Вони означають, що з якоїсь причини запитувач не може почути відповідь, він може бути до цього не готовий, не хотіти чути відповідь, або його майбутнє ще не визначилося.

Близнюки — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Рак — перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Лев — перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним. У цьому положенні карта радить приділити час духовній складовій життя та подумати, чи не час оновити Вашу систему цінностей.

Діва — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Терези — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Цього тижня у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Скорпіон — Дев’ятка мечів

Найближчими днями Ви можете зіткнутися з напливом вини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Стрілець — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчим часом покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Козоріг — Маг

Ця карта говорить, що в найближчий тиждень Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Водолій — перевернута Трійка жезлів

У Вас може все впасти з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Риби — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2022 році за картами Таро.

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