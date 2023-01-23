Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Терезів чекає переродження, а Овнів — нові враження

Кінець січня обіцяє бути не найлегшим

Кінець січня деяким принесе смуток, іншим дасть хороший шанс змінити життя на краще.

У всякому разі, саме так стверджують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 23 по 29 січня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Телець — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків мають сорочку. Вони означають, що з якоїсь причини запитувач не може почути відповідь, він може бути до цього не готовий, не хотіти чути відповідь, або його майбутнє ще не визначилося.

Близнюки — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Рак — перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Лев — перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним. У цьому положенні карта радить приділити час духовній складовій життя та подумати, чи не час оновити Вашу систему цінностей.

Діва — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Терези — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Цього тижня у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Скорпіон — Дев’ятка мечів

Найближчими днями Ви можете зіткнутися з напливом вини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Стрілець — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчим часом покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Козоріг — Маг

Ця карта говорить, що в найближчий тиждень Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Водолій — перевернута Трійка жезлів

У Вас може все впасти з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Риби — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2022 році за картами Таро.