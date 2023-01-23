Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Весов ждет перерождение, а Овнов - новые впечатления

Конец января обещает быть не самым легким

Конец января некоторым принесет печали, другим же даст хороший шанс изменить жизнь к лучшему.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 23 по 29 января 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Телец — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон имеют рубашку. Они значат, что по какой-то причине вопрошающий не может услышать ответ, — он может быть к этому не готов, не хотеть слышать ответ, или же его будущее еще не определилось.

Близнецы — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Рак — перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Лев — перевернутый Повешенный

Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным. В этом положении карта советует уделить время духовной составляющей жизни и подумать, не пора ли обновить Вашу систему ценностей.

Дева — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Весы — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. На этой неделе в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Скорпион — Девятка мечей

В ближайшие дни Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Стрелец — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Во ближайшее время положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Козерог — Маг

Эта карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Водолей — перевернутая Тройка жезлов

У Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Рыбы — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2022 году по картам Таро.