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Таропрогноз на 25 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать пятый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать пятый день года. Фото telegraf.com.ua

У большинства середина недели будет удачной

В среду, 25 января, некоторые могут быть чрезмерно агрессивны, в то время как у большинства других день наоборот пройдет как по маслу.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж кубков, перевернутый Король мечей, Королева жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Паж кубков

Эта карта — символ любви и мира, и может обещать приятную встречу или радостные новости. Сейчас самое время для чувств, романтики и новых начинаний. Не бойтесь быть смелым и решительным.

Перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что Вы можете в среду руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в вопросе денег и работы по картам Таро на этой неделе.

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