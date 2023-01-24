Таропрогноз на 25 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Для більшості середина тижня буде вдалою

У середу, 25 січня, деякі можуть бути надмірно агресивними, тоді як у більшості інших день навпаки пройде як по маслу.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на третій день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж кубків, перевернутий Король мечів, Королева жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Паж кубків

Ця карта є символом любові і миру, і може обіцяти приємну зустріч або радісні новини. Зараз саме час для почуттів, романтики та нових починань. Не бійтеся бути сміливим та рішучим.

Перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете в середу керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в питанні грошей і роботи за картами Таро цього тижня.