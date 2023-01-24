Рус

Таропрогноз на 25 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять п’ятий день року
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять п’ятий день року. Фото telegraf.com.ua

Для більшості середина тижня буде вдалою

У середу, 25 січня, деякі можуть бути надмірно агресивними, тоді як у більшості інших день навпаки пройде як по маслу.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на третій день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж кубків, перевернутий Король мечів, Королева жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Паж кубків

Ця карта є символом любові і миру, і може обіцяти приємну зустріч або радісні новини. Зараз саме час для почуттів, романтики та нових починань. Не бійтеся бути сміливим та рішучим.

Перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете в середу керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в питанні грошей і роботи за картами Таро цього тижня.

Теги:
#Прогноз Таро