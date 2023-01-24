Таропрогноз на 25 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Для більшості середина тижня буде вдалою
У середу, 25 січня, деякі можуть бути надмірно агресивними, тоді як у більшості інших день навпаки пройде як по маслу.
Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на третій день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Паж кубків
Ця карта є символом любові і миру, і може обіцяти приємну зустріч або радісні новини. Зараз саме час для почуттів, романтики та нових починань. Не бійтеся бути сміливим та рішучим.
Перевернутий Король мечів
У цьому положенні карта вказує, що Ви можете в середу керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.
Королева жезлів
Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в питанні грошей і роботи за картами Таро цього тижня.