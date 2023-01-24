Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Левів чекає на процвітання, а Близнюків — вигідна пропозиція

Кінець січня обіцяє бути насиченим

Останній тиждень січня багатьом принесе можливість покращити своє фінансове становище, проте іншим навпаки краще стежити за своїми витратами і поберегти гроші.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на тиждень з 26 грудня по 1 січня 2023 року.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, — залежить тільки від Вас.

Телець — перевернутий Лицар пентаклів

На зрушення у плані фінансів цього тижня особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Близнюки — Лицар кубків

На цьому тижні Ви можете отримати вигідну пропозицію чи грошові надходження, аванс. Слухайте свою інтуїцію, вона підкаже, як краще вчинити.

Рак — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта вказує, що протягом тижня Ви можете відчути, що Ваша робота не має сенсу, і Ви будете більше схильні до чвар з колегами, ніж до професійної діяльності.

Лев — Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових підприємствах та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Діва — перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю.

Терези — Туз кубків

Ця карта обіцяє достаток та достаток. Тиждень буде сприятливим для вирішення робочих питань. Також Ви можете отримати подарунок.

Скорпіон — перевернутий Паж кубків

У цьому положенні карта говорить, що на тижні Ви будете нездатні відстоювати свою точку зору і робити правильний вибір, що негативно позначиться на ділових питаннях.

Стрілець — перевернута П’ятірка мечів

Вас наприкінці січня може спіткати раптова втрата, — гаманця, роботи, або просто необґрунтовані фінансові витрати. Візьміть себе в руки і не змішуйте особисте та робоче життя.

Козоріг — перевернута Десятка жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що цього тижня Ви будете тривожні, а Ваші очікування не здійсняться. Але сильно не сумуйте, швидше за все це тимчасово.

Водолій — перевернутий Туз мечів

На цьому тижні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай. Бережіть себе і не перестарайтеся. А якщо раніше Ви когось образили, — незабаром доведеться розплатитися за це.

Риби — перевернута П’ятірка жезлів

Наприкінці січня Вас можуть спіткати непорозуміння з колективом, через що частина роботи може піти нанівець. Намагайтеся абстрагуватися від будь-яких конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця 2023 року за картами Таро.