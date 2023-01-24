Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Львов ждет процветание, а Близнецов - выгодное предложение

Конец января обещает быть насыщенным

Последняя неделя января многим принесет возможность улучшить свое финансовое положение, однако другим наоборот лучше последить ща своими тратами и поберечь деньги.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года.

Общий гороскоп Таро для всех Знаков читайте по этой ссылке

А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Паж жезлов

Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.

Телец — перевернутый Рыцарь пентаклей

На подвижки в плане финансов на этой неделе особо не стоит рассчитывать, — в этом положении карта говорит, что Вы вроде и работаете, но вознаграждения, которое считаете заслуженным, не получаете.

Близнецы — Рыцарь кубков

На этой неделе Вы можете получить выгодное предложение или денежные поступления, аванс. Слушайте свою интуицию, она подскажет, как лучше поступить.

Рак — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта указывает, что в течение недели Вы можете почувствовать, что Ваша работа не имеет смысла, и Вы будете больше склонны к распрям с коллегами, чем к профессиональной деятельности.

Лев — Солнце

Эта карта обещает успех в деловых предприятиях и финансовых вложениях, повышение уровня жизни и процветание. На этой неделе дела резко могут улучшиться.

Дева — перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это плохая карта, но в перевернутом виде она наоборот обещает, что в течение недели Ваше финансовое положение может улучшиться, появится свет в конце тоннеля.

Весы — Туз кубков

Эта карта обещает достаток и изобилие. Неделя будет благоприятной для решения рабочих вопросов. Также Вы можете получить подарок.

Скорпион — перевернутый Паж кубков

В этом положении карта говорит, что на неделе Вы будете неспособны отстаивать свою точку зрения и делать правильный выбор, что негативно скажется на деловых вопросах.

Стрелец — перевернутая Пятерка мечей

Вас в конце января может подстерегать внезапная потеря, — кошелька, работы, или просто необоснованные финансовые растраты. Возьмите себя в руки и не мешайте личную и рабочую жизнь.

Козерог — перевернутая Десятка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что на этой неделе Вы будете тревожны, а Вашим ожиданиям не суждено сбыться. Но сильно не унывайте, скорее всего это временно.

Водолей — перевернутый Туз мечей

На этой неделе Вам может показаться, что простые задачи отнимают у Вас больше времени и сил, чем обычно. Берегите себя и не переусердствуйте. А если ранее Вы кого-то обидели, — скоро возможно доведется расплатиться за это.

Рыбы — перевернутая Пятерка жезлов

В конце января Вас могут настигнуть недопонимание с коллективом, из-за чего часть работы может пойти насмарку. Постарайтесь абстрагироваться от любых конфликтных ситуаций.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца 2023 года по картам Таро.