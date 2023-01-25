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Таропрогноз на 26 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять шостий день року
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять шостий день року. Фото telegraf.com.ua

Варто запастися терпінням на четвер

Четвер, 26 січня, обіцяє бути непростим днем, коли багато що дратуватиме.

Принаймні так говорять карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сила, перевернутий Лицар пентаклів, перевернутий Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе в вуздечку і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.

Перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в четвер хтось чи щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які випробування чекають на кожен знак Зодіаку за картами Таро до кінця 2023 року.

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