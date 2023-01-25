Таропрогноз на 26 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Варто запастися терпінням на четвер

Четвер, 26 січня, обіцяє бути непростим днем, коли багато що дратуватиме.

Принаймні так говорять карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сила, перевернутий Лицар пентаклів, перевернутий Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе в вуздечку і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.

Перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в четвер хтось чи щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які випробування чекають на кожен знак Зодіаку за картами Таро до кінця 2023 року.