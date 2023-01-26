Таропрогноз на 27 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Запасіться терпінням на п’ятницю

П’ятниця, 27 січня, у багатьох може ознаменуватися поверненням старих проблем та неприємностями, які зіпсують справи та настрій.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Шістка жезлів, перевернута Четвірка мечів, перевернута Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у Вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир із головою, щоб не зробити помилок.

Перевернута Дев’ятка кубків

У п’ятницю Вам може здатися, що досягти мети важко, хоч рішення вже й близько, — через це може виникнути бажання витратитися на швидкоплинні задоволення та зловживати шкідливими звичками, проте не перестарайтеся та будьте терплячими. Фортуна Вам ще посміхнеться, просто не зараз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року за картами Таро.