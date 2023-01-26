Таропрогноз на 27 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Запаситесь терпением на пятницу

Пятница, 27 января, у многих может ознаменоваться возвращением старых проблем и неприятностями, которые подпортят дела и настроение.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, перевернутая Четверка мечей, перевернутая Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Перевернутая Девятка кубков

В пятницу Вам может показаться, что достичь цели тяжело, хоть решение уже и близко, — из-за этого может возникнуть желание потратиться на мимолетные удовольствия и злоупотреблять вредными привычками, однако не переусердствуйте и проявите терпение. Фортуна Вам еще улыбнется, просто не сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.