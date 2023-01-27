Таропрогноз на 28 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Субботу лучше посвятить отдыху
В субботу, 28 января, большинству лучше отвлечься от всех дел, даже если они кажутся очень срочными и важными, и посвятить время себе.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Восьмерка мечей
В субботу Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.
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Четверка мечей
Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — это пойдет на пользу.
Перевернутая Десятка жезлов
Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет в любви в течение 2023 года.