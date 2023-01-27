Таропрогноз на 28 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Субботу лучше посвятить отдыху

В субботу, 28 января, большинству лучше отвлечься от всех дел, даже если они кажутся очень срочными и важными, и посвятить время себе.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка мечей, Четверка мечей, перевернутая Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Восьмерка мечей

В субботу Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — это пойдет на пользу.

Перевернутая Десятка жезлов

Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет в любви в течение 2023 года.