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Таропрогноз на 29 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать девятый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать девятый день года. Фото telegraf.com.ua

Последний день недели выдастся на удивление благоприятным

Воскресенье, 29 января, даст многим возможность наконец расслабиться после насыщенной и не самой простой недели.

Во всяком случае, так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король мечей, Королева жезлов, Шестерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В последний день недели судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания судьба приготовила всем знакам Зодиака до конца года.

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