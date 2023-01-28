Таропрогноз на 29 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Последний день недели выдастся на удивление благоприятным
Воскресенье, 29 января, даст многим возможность наконец расслабиться после насыщенной и не самой простой недели.
Во всяком случае, так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Король мечей
Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В последний день недели судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.
Королева жезлов
Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.
Шестерка мечей
Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания судьба приготовила всем знакам Зодиака до конца года.