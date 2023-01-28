Таропрогноз на 29 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Последний день недели выдастся на удивление благоприятным

Воскресенье, 29 января, даст многим возможность наконец расслабиться после насыщенной и не самой простой недели.

Во всяком случае, так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король мечей, Королева жезлов, Шестерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В последний день недели судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания судьба приготовила всем знакам Зодиака до конца года.