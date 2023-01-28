Таропрогноз на 29 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Останній день тижня видасться напрочуд сприятливим

Неділя, 29 січня, дасть багатьом можливість нарешті розслабитися після насиченого і не найпростішого тижня.

Принаймні так обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на цей день. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король мечів, Королева жезлів, Шістка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона говорить про різнобічну, розумну і проникливу людину, яка не тільки впевнено досягає своїх цілей, але й допомагає іншим порадам. В останній день тижня доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування доля приготувала всім знакам Зодіаку до кінця року.