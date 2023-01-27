Таропрогноз на 28 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Суботу краще присвятити відпочинку

У суботу, 28 січня, більшості краще відволіктися від усіх справ, навіть якщо вони здаються дуже терміновими та важливими, і присвятити час собі.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка мечів, Четвірка мечів, перевернута Десятка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка мечів

У суботу Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, — це піде на користь.

Перевернута Десятка жезлів

Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні протягом 2023 року.