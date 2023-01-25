Таропрогноз на 26 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Стоит запастись терпением на четверг

Четверг, 26 января, обещает быть непростым днем, когда многое будет раздражать.

Во всяком случае, так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Сила, перевернутый Рыцарь пентаклей, перевернутый Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в четверг кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака по картам Таро до конца 2023 года.