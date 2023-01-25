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Таропрогноз на 26 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать шестой день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать шестой день года. Фото telegraf.com.ua

Стоит запастись терпением на четверг

Четверг, 26 января, обещает быть непростым днем, когда многое будет раздражать.

Во всяком случае, так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Сила, перевернутый Рыцарь пентаклей, перевернутый Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в четверг кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака по картам Таро до конца 2023 года.

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