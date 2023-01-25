Таропрогноз на 26 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стоит запастись терпением на четверг
Четверг, 26 января, обещает быть непростым днем, когда многое будет раздражать.
Во всяком случае, так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Сила
В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.
Перевернутый Рыцарь пентаклей
Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.
Перевернутый Отшельник
Эта карта указывает на то, что в четверг кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака по картам Таро до конца 2023 года.