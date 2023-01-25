Именины Кирилла в 2023 году: все дни, когда Кирюша празднует День ангела
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В Украине имя Кирило распространено с давних времен
Имя Кирилл, — довольно редкое в Украине, но весьма красивое и с древней историей. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Кирилла в году.
Значение имени Кирилл
С греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". С персидского языка его также можно перевести как "солнце".
Используются такие формы имени как Кир, Киря, Кира, Кирюха, Кирюня, Кирило, Киряха, Кирюша.
Интересный факт: в украинских народных сказках есть известный персонаж, богатырь Кирило Кожумяка.
Среди известных украинцев с этим именем также можно вспомнить такие личности как последний гетман Войска Запорожского Кирилл Розумовский, князь и атаман Кирик Ружинский, композитор Кирилл Стеценко и другие. Среди современных известных Кириллов в Украине стоит упомянуть главу разведки Кирилла Буданова, экс-советника главы ОП Кирилла Тимошенко, шахматиста Кирилла Шевченко.
Когда День ангела Кирилла?
Кирилл десятки раз в году отмечает свои именины по церковному православному календарю.
Перечислим главные Дни ангела Кирилла:
- 31 января, 22 июня, — патриарх Кирилл Александрийский;
- 5 февраля, 22 июня, 19 июля, — игумен Кирилл Белозерский;
- 27 февраля, 24 мая, 23 октября, — равноапостольный Кирилл Философ Моравский;
- 31 марта, — патриарх Кирилл Иерусалимский.
Теперь также перечислим по месяцам, когда все именины Кирилла, включая менее важные:
- 31 января;
- 17, 27 февраля;
- 18, 22, 31 марта;
- 3, 11 апреля;
- 11, 17, 23, 24 мая;
- 3, 22, 30 июня;
- 22 июля;
- 15 августа;
- 19 сентября;
- 11, 23 октября;
- 11, 20 ноября;
- 15, 21 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему носки и трусы крайне нежелательно дарить мужчинам, — такие подарки по народным приметам могут только навредить.