Именины Кирилла в 2023 году: все дни, когда Кирюша празднует День ангела

В Украине имя Кирило распространено с давних времен

Имя Кирилл, — довольно редкое в Украине, но весьма красивое и с древней историей. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Кирилла в году.

Значение имени Кирилл

С греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". С персидского языка его также можно перевести как "солнце".

Используются такие формы имени как Кир, Киря, Кира, Кирюха, Кирюня, Кирило, Киряха, Кирюша.

Интересный факт: в украинских народных сказках есть известный персонаж, богатырь Кирило Кожумяка.

Среди известных украинцев с этим именем также можно вспомнить такие личности как последний гетман Войска Запорожского Кирилл Розумовский, князь и атаман Кирик Ружинский, композитор Кирилл Стеценко и другие. Среди современных известных Кириллов в Украине стоит упомянуть главу разведки Кирилла Буданова, экс-советника главы ОП Кирилла Тимошенко, шахматиста Кирилла Шевченко.

Когда День ангела Кирилла?

Кирилл десятки раз в году отмечает свои именины по церковному православному календарю.

Перечислим главные Дни ангела Кирилла:

31 января, 22 июня, — патриарх Кирилл Александрийский;

5 февраля, 22 июня, 19 июля, — игумен Кирилл Белозерский;

27 февраля, 24 мая, 23 октября, — равноапостольный Кирилл Философ Моравский;

31 марта, — патриарх Кирилл Иерусалимский.

Теперь также перечислим по месяцам, когда все именины Кирилла, включая менее важные:

31 января;

17, 27 февраля;

18, 22, 31 марта;

3, 11 апреля;

11, 17, 23, 24 мая;

3, 22, 30 июня;

22 июля;

15 августа;

19 сентября;

11, 23 октября;

11, 20 ноября;

15, 21 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему носки и трусы крайне нежелательно дарить мужчинам, — такие подарки по народным приметам могут только навредить.