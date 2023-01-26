У кого День ангела 26 января: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 26 января, отмечается День работника контрольно-ревизионной службы Украины и День Австралии. Также в этот день празднуют День ангела носители пяти имен.

Мужские именины 26 января

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Елизар, — это редкое древнееврейское имя, которое изначально звучало как "Элеазар", что значит "Бог помог".

Максим, — распространенное сильное мужское имя, происходящее от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Петр, — еще одно довольно распространенное имя древнегреческого происхождения, которое значит "скала" или "камень".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Женские именины 26 января не отмечаются.

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Как известно, в определенные дни года церковь почитает память святых и мучеников, — тогда же празднуют именины люди, которые носят похожие имена. Принято считать, что святые становятся покровителями своих тезок и оберегают их от бед на протяжении жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему по приметам не стоит дарить чашки одиноким людям, — добром такой подарок не обернется.