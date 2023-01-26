У кого День ангела 26 січня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 26 січня, відзначається День працівника контрольно-ревізійної служби України та День Австралії. Також цього дня святкують День ангела носії п’яти імен.

Чоловічі іменини 26 січня

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Єлізар, — це рідкісне давньоєврейське ім’я, яке спочатку звучало як "Елеазар", що означає "Бог допоміг".

Максим, — поширене сильне чоловіче ім’я, що походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Петро — ще одне досить поширене ім’я давньогрецького походження, яке означає "скеля" або "камінь".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що йде за кимось".

Жіночі іменини 26 січня не відзначаються.

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Як відомо, у певні дні року церква вшановує пам’ять святих і мучеників, — тоді ж святкують іменини люди, які мають схожі імена. Вважають, що святі стають покровителями своїх тезок і оберігають їх від бід протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому за прикметами не варто дарувати чашки одиноким людям — добром такий подарунок не обернеться.