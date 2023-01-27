У кого День ангела 27 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 27 січня, відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, День кави, День святого Сави та День поминання святої Ніно. Також цього дня носії понад десяток імен святкують свої іменини.

Жіночі іменини 27 січня

Ніна — цікаве ім’я, точне походження якого невідоме, проте більшість вважає, що воно перекладається як "цариця".

Чоловічі іменини 27 січня

Адам, — давньоєврейське ім’я, яке буквально означає "створений з червоної глини" і перекладається як "людина".

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Аристарх, — з грецької перекладається як "найкращий повелитель". Цікаво, що слово "Аристархос" застосовувалося як епітет Зевса.

Веніамін, — форма біблійного імені Беньямін, яке означає "щасливий син".

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".

Єремей, — ще одне давньоєврейське ім’я, значення якого "нехай піднесе Господь", "висота Божа".

Іван, Ян, — дві форми одного давньоєврейського імені Йоханан, яке означає "помилований Господом" або "подарунок Божий".

Ілля, — ще одне біблійне ім’я, яке перекладається як "Міг Бог — Господь" або "віруючий".

Йосип, — походить від біблійного імені "Йехосеф", що означає "Бог примножить".

Макар — грецьке ім’я, яке красиво перекладається як "блаженний" або "щасливий".

Марк, — за однією з версій це ім’я походить від латинського слова "молоток", за іншою, — від імені бога війни Марса.

Павло, — латинське ім’я, яке означає "невеликий".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Степан, — грецькою це ім’я означає "корона", "діадема". Цікаво, що у грецькій міфології вінці та діадеми були класичними атрибутами богині Гери.

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