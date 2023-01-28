У кого День ангела 28 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 28 січня, відзначають Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни та День захисту персональних даних. Крім того, носії близько 10 імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 28 січня

Олена, — дуже старе і популярне ім’я, яке за основною версією походить від грецького "сонячне світло".

Ілона — це румунська форма імені Олена, яке давно вже стало самостійним.

Альона, — красиве ім’я, яке за однією версією вважається ще однією самостійною формою імені Олена, а за іншою походить від слова "алани".

Чоловічі іменини 28 січня

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". У багатьох країнах воно звучить як "Габріель".

Іван, Ян, — це дві форми одного давньоіудейського імені Іоанн, яке перекладається як "подарунок Божий".

Михайло, — ім’я походить від давньоєврейського і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога"

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий". Набуло широкого поширення в християнських народах завдяки апостолу Павлу.

Прохор — грецьке ім’я, яке означає "йду попереду".

Читайте також: У кого День ангела 29 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки настійно не рекомендується дарувати родичам за народними прикметами, щоб не накликати на них лиха.