У кого День ангела 28 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У суботу, 28 січня, відзначають Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни та День захисту персональних даних. Крім того, носії близько 10 імен святкують свій День ангела.
Жіночі іменини 28 січня
Олена, — дуже старе і популярне ім’я, яке за основною версією походить від грецького "сонячне світло".
Ілона — це румунська форма імені Олена, яке давно вже стало самостійним.
Альона, — красиве ім’я, яке за однією версією вважається ще однією самостійною формою імені Олена, а за іншою походить від слова "алани".
Чоловічі іменини 28 січня
Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". У багатьох країнах воно звучить як "Габріель".
Іван, Ян, — це дві форми одного давньоіудейського імені Іоанн, яке перекладається як "подарунок Божий".
Михайло, — ім’я походить від давньоєврейського і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога"
Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий". Набуло широкого поширення в християнських народах завдяки апостолу Павлу.
Прохор — грецьке ім’я, яке означає "йду попереду".
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