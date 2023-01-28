У кого День ангела 28 января: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 28 января, отмечают Международный день мобилизации против ядерной войны и День защиты персональных данных. Кроме того, носители около десяти имен празднуют свой День ангела.
Женские именины 28 января
Елена, — очень старое и популярное имя, которое по основной версии происходит от греческого "солнечный свет".
Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.
Алена, — красивое имя, которое по одной версии считается еще одной самостоятельной формой имени Елена, а по другой происходит от слова "аланы".
Мужские именины 28 января
Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". Во многих странах оно звучит как "Габриэль".
Иван, Ян, — это две формы одного древнеиудейского имени Иоанн, которое переводится как "подарок Божий".
Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу"
Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой". Получило широкое распространение в христианских народах благодаря апостолу Павлу.
Прохор, — греческое имя, которое значит "иду впереди".
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