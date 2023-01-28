У кого День ангела 28 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 28 января, отмечают Международный день мобилизации против ядерной войны и День защиты персональных данных. Кроме того, носители около десяти имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 28 января

Елена, — очень старое и популярное имя, которое по основной версии происходит от греческого "солнечный свет".

Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.

Алена, — красивое имя, которое по одной версии считается еще одной самостоятельной формой имени Елена, а по другой происходит от слова "аланы".

Мужские именины 28 января

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". Во многих странах оно звучит как "Габриэль".

Иван, Ян, — это две формы одного древнеиудейского имени Иоанн, которое переводится как "подарок Божий".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу"

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой". Получило широкое распространение в христианских народах благодаря апостолу Павлу.

Прохор, — греческое имя, которое значит "иду впереди".

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки настоятельно не рекомендуется дарить родственникам по народным приметам, чтобы не навлечь на них беду.