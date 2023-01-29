У кого День ангела 29 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 29 января, в Украине отмечают День памяти Героев Крут. Кроме того, носители семи имен празднуют свои именины.

Мужские именины 29 января

Иван, Ян, — на самом деле это две разные формы одного древнего иудейского имени Иоанн, которое можно перевести как "подарок Божий".

Петр, — с древнегреческого языка мощно переводится как "скала" или "камень".

Максим, — происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Симон, — библейское имя, которое значит "услышанный".

Женские именины 29 января

Леонилла, — не самая распространенное имя, но очень красивое. Переводится с древнегреческого как "дочь льва" или "львица".

Неонила, — с древнегреческого переводится как "молодая" или "вновь явившаяся".

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Как известно, в определенные дни церковь почитает память мучеников и святых, и в те же самые дни носители схожих с ними имен празднуют свои именины. Считается, что святые являются покровителями своих тезок и оберегают их от бед в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему дарить носки и трусы, — не очень хорошая идея, особенно для поздравления мужчины.