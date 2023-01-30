У кого День ангела 30 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 30 января, в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Кроме того, носители восьми имен в этот день празднуют свой День ангела.

Мужские именины 30 января

Антон, — красивое древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — это форма имени Георгий, которая много столетий назад стала самостоятельным именем.

Виктор, — латинское имя, которое значит "победитель". Использовалось как эпитет к богам Юпитеру и Марсу.

Иван, Ян, — это две разные самостоятельные формы древнеиудейского имени Йонахан, которое значит "помилованный Богом".

Павел, — на латинском значит "небольшой".

Женские именины 30 января

Антонина, — по одной версии, это женская форма древнеримского имени Антон, что значит "готовая состязаться". По другой, — переводится с греческого как "цветок".

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить женщинам.