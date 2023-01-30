У кого День ангела 30 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 30 січня, в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України. Крім того, носії восьми імен цього дня святкують День Ангела.

Чоловічі іменини 30 січня

Антон, — красиве давньоримське ім’я, яке перекладається як "який вступає в бій" або "гідний похвали".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор — це форма імені Георгій, яка багато століть тому стала самостійним ім’ям.

Віктор, — латинське ім’я, яке означає "переможець". Використовувалося як епітет до богів Юпітера та Марса.

Іван , Ян, — це дві різні самостійні форми давньоіудейського імені Йонахан, яке означає "помилований Богом".

Павло, — латинською означає "невеликий".

Жіночі іменини 30 січня

Антоніна, — за однією версією, це жіноча форма давньоримського імені Антон, що означає "готова змагатися". Згідно з іншою версією, — перекладається з грецької як "квітка".

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