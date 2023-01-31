У кого День ангела 31 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 31 січня, відзначається Міжнародний день ювеліра. Крім того, цього дня носії понад десяток імен святкують День янгола.

Жіночі іменини 31 січня

Марія — давньоєврейське популярне ім’я, що має багато версій перекладу: "сумна", "гірка", "пані".

Ксенія, — давньогрецьке красиве ім’я, яке перекладають як "мандрівниця", "чужоземка", "гостя", "гостепреимна".

Оксана — українська народна форма імені Ксенія, яка вже довгий час є самостійним ім’ям, при цьому досить популярним.

Чоловічі іменини 31 січня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (або Вальдемар), — це ім’я вважається німецькою версією слов’янського імені Володимир і означає "славний володар".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Еміль, Омелян, — це дві форми одного імені, яке означає "суперник" або "улесливий".

Кирило, — з грецького ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Максим, — це ім’я походить від латинського "maximus", що перекладається як "найбільший" або "найвеличніший".

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Михайло, — це ім’я походить від єврейського "Михаель" і перекладається як "подібний до Бога".

Миколай, — походить від давньогрецького Ніколаос, і його можна перекласти як "переможець народів".

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий".

Сергій, — за різними версіями, перекладається як "служитель", "захисник", "ясний", "високошановний".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які подарунки суворо заборонено дарувати чоловікам за народними прикметами.