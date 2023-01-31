У кого День ангела 31 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 31 января, отмечается Международный день ювелира. Кроме того, в этот день носители более десятка имен празднуют День ангела.

Женские именины 31 января

Мария, — древнееврейское популярное имя, что имеет много версий перевода: "печальная", "горькая", "госпожа".

Ксения, — древнегреческое красивое имя, которое переводят как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостепреимная".

Оксана, — украинская народная форма имени Ксения, которая уже долгое время является самостоятельным именем, при этом довольно популярным.

Мужские именины 31 января

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это имя считается немецкой версией славянского имени Владимир и значит "славный властитель".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Эмиль, Емельян, — это две формы одного имени, которое значит "соперник" или "льстивый".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Максим, — это имя произошло от латинского "maximus", что переводится как "самый большой" или "самый великий".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Михаил, — это имя произошло от еврейского "Михаэль" и переводится как "подобный Богу".

Николай, — происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий".

Сергей, — по разным версиям, переводится как "служитель", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие подарки строго запрещено дарить мужчинам по народным приметам.