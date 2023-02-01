У кого День ангела 1 февраля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 1 февраля, отмечают Всемирный день десерта и начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Кроме того, носители десяти имен отмечают свой День ангела.

Мужские именины 1 февраля

Антон, — древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Арсений, — производное от имени Арсен, которое переводится с древнегреческого как "зрелый", "мужественный".

Ефим, — греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Макар, — с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый". В древние времена оно использовалось как эпитет для Зевса.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Николай, — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка мощно переводится как "скала" или "камень".

Савва, — еврейское имя, которое как правило переводят как "старец", "мудрец".

Теодор, Федор, — это две формы одного греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 1 февраля не отмечаются.

Читайте также: У кого День ангела 2 февраля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено стричь себе самостоятельно волосы.