Именины Саввы в 2023 году: все дни, когда Савчик празднует День ангела
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Есть много версий о том, откуда произошло имя Савва
Имя Савва, — довольно редкое, но от этого не менее интересное. "Телеграф" разобрался, каково его происхождение, и когда в течение года празднуют все Дни ангела Саввы.
Значение имени Савва
Есть разные версии происхождения имени: одни считают, что это сокращенная форма имени "Савватий", другие, — что имя происходит от древнееврейского "мудрец", "старец". По одной из версий, оно также может переводиться как "заключенный".
Используются такие формы как Савик, Савко, Савчик, Савусь.
Больше всего имя Савва распространено в восточноевропейских странах и Румынии.
Среди украинцев с этим именем достойны упоминания писатель Савва Головановский, казацкий сотник Савва Чалый, атаман Савва Кононович, ученые Савва Чавдаров, Савва Манзий и Савва Богородский, полковник армии УНР Савва Пищаленко, яворовский резчик Савва Мельник.
Когда День ангела Саввы?
Пожалуй, главные именины Саввы отмечаются 27 января (святой Савва I Сербский) и 18 декабря (Савва Освященный).
Также перечислим по месяцам все именины Саввы по церковному православному календарю:
- 28, 27 января;
- 1, 21 февраля;
- 5, 15 марта;
- 7, 10, 12, 15, 28 апреля;
- 7, 19 мая;
- 26 июня;
- 17, 21 июля;
- 2, 9, 23, 25 августа;
- 9, 10, 20 сентября;
- 14, 23 октября;
- 13, 14, 25 ноября;
- 5, 16, 18 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено по приметам дарить на праздники мужчинам.