Именины Макария в 2023 году: все дни, когда Макар празднует День ангела

Мало кто знает, что на самом деле значит имя Макар

Имя Макар, — далеко не самое распространенное на сегодняшний день, но очень древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Макара в году.

Значение имени Макар

Изначально это имя звучало как "Макариос", что переводится с греческого как "благословенный" или "счастливый". Имя получило распространение среди христиан, его церковная форма, — Макарий, а разговорная, — просто Макар. История знает много церковников, мучеников и митрополитов с таким именем.

Также интересный факт: в мифологии имя Макарий использовалось в качестве эпитета для Зевса.

Когда День ангела Макара?

Носители имени Макар отмечают свои именины около полусотни раз в году. Перечислим самые главные по церковному православному календарю:

12 января, — митрополит Московский и всея Руси Макарий;

1 февраля, — Макарий Римлянин, Макарий Великий Египетский, Макарий Печерский;

14 мая, — священномученик митрополит Макарий Киевский;

26 мая, 20 сентября, — священномученик Макарий Каневский, Пинский, Овручский, Переяславский.

Также перечислим теперь все именины Макара, включая менее важные, по месяцам:

в январе: 5, 12, 23, 25, 27;

в феврале: 1, 4, 18, 21;

в марте: 1, 4, 12, 30;

в апреле: 5, 9, 14;

в мае: 14, 26, 27, 31;

в июне: 4, 8, 10, 23;

в августе: 7, 22, 24, 31;

в сентябре: 4, 12, 19, 20, 28;

в октябре: 2, 5, 11, 18, 19, 24, 25;

в ноябре: 12, 29;

в декабре: 3, 29.

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