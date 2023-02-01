У кого День ангела 1 лютого: всі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У середу, 1 лютого, відзначають Всесвітній день десерту та розпочинається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Крім того, носії десяти імен відзначають свій День янгола.
Чоловічі іменини 1 лютого
Антон, — давньоримське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".
Арсеній, — похідне від імені Арсен, яке перекладається з давньогрецької як "зрілий", "мужній".
Юхим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".
Макар, — з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий". У давнину воно використовувалося як епітет для Зевса.
Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.
Миколай, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець народів".
Петро, — з давньогрецької мови потужно перекладається як "скеля" або "камінь".
Сава, — єврейське ім’я, яке зазвичай перекладають як "старець", "мудрець".
Теодор, Федір, — це дві форми одного грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".
Жіночі іменини 1 лютого не відзначаються.
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