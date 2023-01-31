Іменини Макарія у 2023 році: всі дні, коли Макар святкує День ангела

Мало хто знає, що насправді означає ім’я Макар

Ім’я Макар — далеко не найпоширеніше на сьогоднішній день, але дуже давнє і красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Макара протягом року.

Значення імені Макар

Спочатку це ім’я звучало як "Макаріос", що перекладається з грецької як "благословенний" або "щасливий". Ім’я набуло поширення серед християн, його церковна форма — Макарій, а розмовна — просто Макар. Історія знає багато церковників, мучеників та митрополитів з таким ім’ям.

Також цікавий факт: у міфології ім'я Макарій використовувалося як епітет для Зевса.

Коли День ангела Макара?

Носії імені Макар відзначають свої іменини близько півсотні разів на рік. Перерахуємо найголовніші за церковним православним календарем:

12 січня — митрополит Московський і всієї Русі Макарій;

1 лютого, — Макарій Римлянин, Макарій Великий Єгипетський, Макарій Печерський;

14 травня, – священномученик митрополит Макарій Київський;

26 травня, 20 вересня, — священномученик Макарій Каневський, Пінський, Овруцький, Переяславський.

Також перерахуємо тепер всі іменини Макара, включаючи менш важливі, за місяцями:

у січні: 5, 12, 23, 25, 27;

у лютому: 1, 4, 18, 21;

у березні: 1, 4, 12, 30;

у квітні: 5, 9, 14;

у травні: 14, 26, 27, 31;

у червні: 4, 8, 10, 23;

у серпні: 7, 22, 24, 31;

у вересні: 4, 12, 19, 20, 28;

у жовтні: 2, 5, 11, 18, 19, 24, 25;

у листопаді: 12, 29;

у грудні: 3, 29.

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