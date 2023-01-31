Іменини Макарія у 2023 році: всі дні, коли Макар святкує День ангела
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Мало хто знає, що насправді означає ім’я Макар
Ім’я Макар — далеко не найпоширеніше на сьогоднішній день, але дуже давнє і красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Макара протягом року.
Значення імені Макар
Спочатку це ім’я звучало як "Макаріос", що перекладається з грецької як "благословенний" або "щасливий". Ім’я набуло поширення серед християн, його церковна форма — Макарій, а розмовна — просто Макар. Історія знає багато церковників, мучеників та митрополитів з таким ім’ям.
Також цікавий факт: у міфології ім'я Макарій використовувалося як епітет для Зевса.
Коли День ангела Макара?
Носії імені Макар відзначають свої іменини близько півсотні разів на рік. Перерахуємо найголовніші за церковним православним календарем:
- 12 січня — митрополит Московський і всієї Русі Макарій;
- 1 лютого, — Макарій Римлянин, Макарій Великий Єгипетський, Макарій Печерський;
- 14 травня, – священномученик митрополит Макарій Київський;
- 26 травня, 20 вересня, — священномученик Макарій Каневський, Пінський, Овруцький, Переяславський.
Також перерахуємо тепер всі іменини Макара, включаючи менш важливі, за місяцями:
- у січні: 5, 12, 23, 25, 27;
- у лютому: 1, 4, 18, 21;
- у березні: 1, 4, 12, 30;
- у квітні: 5, 9, 14;
- у травні: 14, 26, 27, 31;
- у червні: 4, 8, 10, 23;
- у серпні: 7, 22, 24, 31;
- у вересні: 4, 12, 19, 20, 28;
- у жовтні: 2, 5, 11, 18, 19, 24, 25;
- у листопаді: 12, 29;
- у грудні: 3, 29.
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