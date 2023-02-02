У кого День ангела 2 лютого: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У четвер, 2 лютого, відзначають День бабака та Всесвітній день водно-болотних угідь. Окрім того, носії семи імен святкують свій День ангела.
Жіночі іменини 2 лютого
Інна — точне походження імені невідоме, але вважається, що спочатку воно було чоловічим, але згодом через закінчення на "а" так почали називати і дівчаток. З латинської можна перекласти як "бурхлива".
Римма — це рідкісне жіноче ім’я, яке спочатку теж було чоловічим. За однією з версій, могло з’явитися від чоловічого болгарського імені Рімен (яке своєю чергою є однією з форм імені Роман).
Чоловічі іменини 2 лютого
Юхим, — ім’я, яке красиво перекладається з грецької як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".
Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять". Спочатку воно звучало як "Зехарія", після трансформувалося в "Захарій", і сьогодні вже поширене як "Захар".
Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський".
Лев — грецьке ім’я. Дітей називали так, щоб дати їм надсилу, — у цьому випадку силу лева.
Павло, — з латинської перекладається як "невеликий".
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