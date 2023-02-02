У кого День ангела 2 лютого: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 2 лютого, відзначають День бабака та Всесвітній день водно-болотних угідь. Окрім того, носії семи імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 2 лютого

Інна — точне походження імені невідоме, але вважається, що спочатку воно було чоловічим, але згодом через закінчення на "а" так почали називати і дівчаток. З латинської можна перекласти як "бурхлива".

Римма — це рідкісне жіноче ім’я, яке спочатку теж було чоловічим. За однією з версій, могло з’явитися від чоловічого болгарського імені Рімен (яке своєю чергою є однією з форм імені Роман).

Чоловічі іменини 2 лютого

Юхим, — ім’я, яке красиво перекладається з грецької як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять". Спочатку воно звучало як "Зехарія", після трансформувалося в "Захарій", і сьогодні вже поширене як "Захар".

Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський".

Лев — грецьке ім’я. Дітей називали так, щоб дати їм надсилу, — у цьому випадку силу лева.

Павло, — з латинської перекладається як "невеликий".

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