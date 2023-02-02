У кого День ангела 3 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 3 лютого, відзначають День боротьби з ненормативною лексикою. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 3 лютого

Агнія, — красиве ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "вогняна", "непорочна" і навіть "ягня".

Анна, — походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Чоловічі іменини 3 лютого

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Іван, Ян, — це дві форми одного давньоіудейського імені Іоанн, яке означає "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь".

Максим, — це ім’я походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять святих і мучеників, — у ці ж дні носії схожих із ними імен святкують Дні ангела. Вважається, що святі протягом життя спостерігають за своїми тезками та оберігають їх від зла та неприємностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки краще не дарувати близьким людям на свята, — деякі на перший погляд звичайні та прості речі можуть спричинити лихо.