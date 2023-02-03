У кого День ангела 4 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 4 лютого, відзначають Всесвітній день боротьби проти раку та Міжнародний день людського братства. Також цього дня носії понад десяток імен святкують Дні ангела.

Чоловічі іменини 4 лютого

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". У багатьох країнах воно звучить як "Габріель".

Георгій, — походить від грецького Георгіос, що перекладається як "землероб" і вважалося епітетом Зевса.

Єгор — це ім’я спочатку було народною розмовною формою імені Георгій, але давно вже стало самостійним ім’ям.

Юхим, — це ім’я красиво перекладається з грецької як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Іван, Ян, — це дві різні форми від одного давньоіудейського імені Іоанн, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Йосип, — давньоєврейське ім’я, яке означає дослівно "Бог примножить".

Леон, Леонтій, — це дві форми одного імені, що дослівно означає "лев", "подібний до лева". Цікаво, що точно невідомо, чи це римське ім’я чи давньогрецьке, — але з обох мов воно перекладається однаково.

Макар, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "щасливий" або "блаженний".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро — неймовірно популярне серед християн імен, яке з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Еммануїл, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає "з нами Бог".

Яків, — ще одне біблійне єврейське ім’я, значення якого: "Той, хто слідує за кимось".

Жіночі іменини 4 лютого не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами не можна дарувати чашки самотнім людям, — здавалося б, такий простий і побутовий подарунок, а може принести нещастя.